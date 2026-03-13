Труженицу тыла из Пушкинского округа поздравили с 95-летием
Председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артем Садула лично поздравил с 95-летием труженицу тыла Инну Алексеевну Пронину, проживающую в микрорайоне Клязьма. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Артем Садула передал Инне Алексеевне подарки и поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и главы Пушкинского округа Максима Красноцветова.
«Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких», — сказал Артем Садула.Трудовой стаж Инны Алексеевны составляет 40 лет. Она работала учёным и всегда была востребованным специалистом. На пенсию Пронина вышла после 60 лет, чтобы заботиться о матери.