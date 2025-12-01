В Раменском округе запустили научный тур «Формула гжельского чуда»
В Раменском округе стартовал научно-популярный тур «Формула гжельского чуда: от минерала до шедевра». 29 ноября его запустил Гжельский государственный университет в рамках пилотного проекта «Умные каникулы» и Концепции развития научно-популярного туризма Минобрнауки России. Об этом сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
Первыми участниками программы стали восьмиклассники Ново-Харитоновской школы № 10 с углублённым изучением отдельных предметов. Ребята поехали в настоящее образовательное путешествие, где науку, технологии и искусство соединили в одном маршруте. Экскурсию начали в научной лаборатории университета.
Здесь школьники проводили опыты, изучали свойства разных видов глины, проверяли их пластичность и наблюдали за поведением шликера. Затем участники тура перешли в литейно-оправочный цех, где соединяют гипсовую форму и шликер. Школьники заливали жидкую массу в формы, а после сушки и утельного обжига доставали из печи свои изделия, проводили фуксиновый контроль, ставили штамп вуза и шли на мастер-класс по традиционной гжельской росписи.
После прохождения всего производственного цикла ребята посетили музей ГГУ и увидели работы студентов и преподавателей колледжа и университета. Школьники наглядно проследили, как из жидкого шликера создают настоящие фарфоровые шедевры.
Завершили тур на предприятии «Объединение Гжель». Здесь показали, как современные технологии — роботы для заливки, 3D-принтеры и декольные аппараты — работают рядом с вековыми традициями гжельского промысла.
Пилотный проект «Умные каникулы» реализуют по инициативе ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» на крупнейшей платформе для добрых дел. Проводили его с 16 октября по 30 ноября 2025 года в рамках программы «Обучение служением».
