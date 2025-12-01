В Раменском округе запустили научный тур «Формула гжельского чуда»

01 декабря 2025, 18:05

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском округе стартовал научно-популярный тур «Формула гжельского чуда: от минерала до шедевра». 29 ноября его запустил Гжельский государственный университет в рамках пилотного проекта «Умные каникулы» и Концепции развития научно-популярного туризма Минобрнауки России. Об этом сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.