Студенты и школьники Пушкинского округа посетили с экскурсиями котельные

02 декабря 2025, 09:13

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Экскурсии в котельные Пушкинского округа провели для студентов Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) и для учеников восьмых и девятых классов Образовательного центра №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Школьники осмотрели котельные в Ивантеевке — «Детскую» и на Хлебозаводской улицы, а студенты посетили котельную в Черкизове, снабжающую теплом их вуз.





«Мы учимся на направлении «сервис жилой и коммерческой недвижимости» и нам интересно получить практические знания. Мы познакомились со строением котлов, которые дают воду в наш кампус и в наше общежитие. Было очень интересно, какую температуру держат котлы во время обогрева узнать, как именно происходит процесс передачи тепла», — рассказала студентка третьего курса РГУТИСа Виктория Преснякова.