Школьникам Химок прочитали лекцию про осаду Плевны
Лекцию, посвящённую осаде Плевны во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., прочитали ученикам школы №15 в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
К ребятам с приветственным словом обратился с приветственным словом депутат Артур Каримов.
«Этот эпизод военной истории является символом мужества, несгибаемой воли и братства по оружию. Наши предки шли в бой не за славу и награды — они защищали своих братьев-славян, отстаивали интересы и честь Отечества. Наша священная обязанность — передать память об этом подвиге нашим детям и внукам», — сказал Каримов.Лекцию прочитал военный историк. Он провёл аналогию между защитой славян на Балканах в XIX веке и жителей Донбасса сейчас. Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».