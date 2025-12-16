Школьникам Химок прочитали лекцию про осаду Плевны

16 декабря 2025, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Лекцию, посвящённую осаде Плевны во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., прочитали ученикам школы №15 в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





К ребятам с приветственным словом обратился с приветственным словом депутат Артур Каримов.





«Этот эпизод военной истории является символом мужества, несгибаемой воли и братства по оружию. Наши предки шли в бой не за славу и награды — они защищали своих братьев-славян, отстаивали интересы и честь Отечества. Наша священная обязанность — передать память об этом подвиге нашим детям и внукам», — сказал Каримов.