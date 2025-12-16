В Сергиевом Посаде показали новый фильм о сербском святом Савве
Фильм «Святой Савва. Русский цвет на сербском флаге» показали на конференции «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах», прошедшей в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автор картины Анжелика Кареткина рассказала, как она создавалась.
«Мы были в школах, учебных заведениях. Меня удивило то, что у них везде Святой Савва – на детских рисунках, иконах. Он в жизни каждого человека от мала до велика. Это покровитель школ, учеников, студентов и университетов», – сказала Кареткина.
Конференцию организовал Фонд развития города Сергиев Посад совместно с Фондом развития малых исторических городов и Троице-Сергиевой лаврой.