В Сергиевом Посаде показали новый фильм о сербском святом Савве

16 декабря 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Фильм «Святой‌ Савва. Русский‌ цвет на сербском флаге» показали на конференции «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах», прошедшей в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Автор картины Анжелика Кареткина рассказала, как она создавалась.

«Мы были в школах, учебных заведениях. Меня удивило то, что у них везде Святой Савва – на детских рисунках, иконах. Он в жизни каждого человека от мала до велика. Это покровитель школ, учеников, студентов и университетов», – сказала Кареткина.