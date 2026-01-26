Школьникам Красногорска показали подлинные документы и награды ВОВ
Пятиклассникам флагманской школы №15 в Красногорске показали подлинные документы и награды времён Великой Отечественной войны. Живой урок истории провели в школьном музее «Дорогами боевой славы», который открыли два года назад. Об этом сообщили в Администрации городского округа Красногорск.
В экспозиции — около 200 уникальных предметов:
- военная форма;
- ордена;
- медали;
- документы XX века.
В музее разместили и редкие документы. Среди них — оригинал газеты «Правда» с речью зампреда Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова, с которой он выступил по Всесоюзному радио 22 июня 1941 года и сообщил о нападении немецких войск на Советский Союз.
А еще учащиеся смогли рассмотреть орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны», медаль «За боевые заслуги» и другие военные экспонаты.
«Я передала военную форму своего отца, который служил в главном разведывательном управлении. Я дочка военного и горжусь этим. Еще у меня два деда, которые прошли Великую Отечественную войну. Один из них дошел до Берлина. Его армейские сапоги я тоже передала в наш школьный музей», — рассказала замдиректора СОШ №15 по воспитательной работе Светлана Кузичкина.Во время экскурсий детям рассказывают и о локальной истории Красногорска: о митингах после выступления Молотова, формировании народного ополчения и первых списках добровольцев.
«Мы рассказываем здесь о войне, о главных ее этапах, о послевоенном периоде – о том, как наше государство поднималось после страшной разрухи, какие появились изобретения, какие события происходили вплоть до полета Гагарина в космос», — отмечает куратор музея Надежда Бердова.Экскурсия стала настоящим диалогом о прошлом. Ученики узнали о ключевых сражениях, полководцах и семейных историях, связанных с военным временем.
«Нам рассказали о событиях Великой Отечественной войны, о том, сколько было жертв… У меня воевал прадедушка Сергей, он был военным шофером. Каждое 9 Мая мы в семье вспоминаем о его подвиге», — поделилась ученица Татьяна Козлова.Создатели музея планируют расширять экспозицию. В будущем здесь будут новые разделы, в том числе материалы о современных героях. Уже сейчас в музее работают стенды об участниках СВО и членах Красногорского отделения организации «Боевое братство». А еще в музее проводят уроки мужества, встречи школьного военно-патриотического клуба «ИсториУМ» и занятия кружка «Мой музей».
Школьный музей в «Пятнашке» стал местом, где история перестаёт быть абстрактной и помогает детям понять, почему память о прошлом важна и сегодня.