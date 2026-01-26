Школьникам Красногорска показали подлинные документы и награды ВОВ

26 января 2026, 17:16

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск

Пятиклассникам флагманской школы №15 в Красногорске показали подлинные документы и награды времён Великой Отечественной войны. Живой урок истории провели в школьном музее «Дорогами боевой славы», который открыли два года назад. Об этом сообщили в Администрации городского округа Красногорск.





В экспозиции — около 200 уникальных предметов:

военная форма;

ордена;

медали;

документы XX века.

«Я передала военную форму своего отца, который служил в главном разведывательном управлении. Я дочка военного и горжусь этим. Еще у меня два деда, которые прошли Великую Отечественную войну. Один из них дошел до Берлина. Его армейские сапоги я тоже передала в наш школьный музей», — рассказала замдиректора СОШ №15 по воспитательной работе Светлана Кузичкина.



«Мы рассказываем здесь о войне, о главных ее этапах, о послевоенном периоде – о том, как наше государство поднималось после страшной разрухи, какие появились изобретения, какие события происходили вплоть до полета Гагарина в космос», — отмечает куратор музея Надежда Бердова.

«Нам рассказали о событиях Великой Отечественной войны, о том, сколько было жертв… У меня воевал прадедушка Сергей, он был военным шофером. Каждое 9 Мая мы в семье вспоминаем о его подвиге», — поделилась ученица Татьяна Козлова.