Достижения.рф

Школьникам Красногорска показали подлинные документы и награды ВОВ

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск

Пятиклассникам флагманской школы №15 в Красногорске показали подлинные документы и награды времён Великой Отечественной войны. Живой урок истории провели в школьном музее «Дорогами боевой славы», который открыли два года назад. Об этом сообщили в Администрации городского округа Красногорск.



В экспозиции — около 200 уникальных предметов:

  • военная форма;
  • ордена;
  • медали;
  • документы XX века.
Экспонаты помогают школьникам лучше понять события 1941–1945 годов, послевоенное восстановление страны и современные примеры подвига. Основу коллекции передала методист ДК «Подмосковье», создатель и куратор музея Надежда Бердова. Благодаря этим материалам, дети изучают историю не только по учебникам, но и через реальные вещи, которые можно увидеть и подержать в собственных руках.
Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск
В музее разместили и редкие документы. Среди них — оригинал газеты «Правда» с речью зампреда Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова, с которой он выступил по Всесоюзному радио 22 июня 1941 года и сообщил о нападении немецких войск на Советский Союз.

А еще учащиеся смогли рассмотреть орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны», медаль «За боевые заслуги» и другие военные экспонаты.
«Я передала военную форму своего отца, который служил в главном разведывательном управлении. Я дочка военного и горжусь этим. Еще у меня два деда, которые прошли Великую Отечественную войну. Один из них дошел до Берлина. Его армейские сапоги я тоже передала в наш школьный музей», — рассказала замдиректора СОШ №15 по воспитательной работе Светлана Кузичкина.
Во время экскурсий детям рассказывают и о локальной истории Красногорска: о митингах после выступления Молотова, формировании народного ополчения и первых списках добровольцев.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск
«Мы рассказываем здесь о войне, о главных ее этапах, о послевоенном периоде – о том, как наше государство поднималось после страшной разрухи, какие появились изобретения, какие события происходили вплоть до полета Гагарина в космос», — отмечает куратор музея Надежда Бердова.
Экскурсия стала настоящим диалогом о прошлом. Ученики узнали о ключевых сражениях, полководцах и семейных историях, связанных с военным временем.
«Нам рассказали о событиях Великой Отечественной войны, о том, сколько было жертв… У меня воевал прадедушка Сергей, он был военным шофером. Каждое 9 Мая мы в семье вспоминаем о его подвиге», — поделилась ученица Татьяна Козлова.
Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск
Создатели музея планируют расширять экспозицию. В будущем здесь будут новые разделы, в том числе материалы о современных героях. Уже сейчас в музее работают стенды об участниках СВО и членах Красногорского отделения организации «Боевое братство». А еще в музее проводят уроки мужества, встречи школьного военно-патриотического клуба «ИсториУМ» и занятия кружка «Мой музей».

Школьный музей в «Пятнашке» стал местом, где история перестаёт быть абстрактной и помогает детям понять, почему память о прошлом важна и сегодня.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0