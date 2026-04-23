«Ясновидящая» забрала у пенсионерки из Наро-Фоминска более 8 млн рублей

Свыше восьми миллионов рублей забрала женщина у пенсионерки из Наро-Фоминска за шесть лет оказания эзотерических услуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Женщина познакомилась с пенсионеркой, назвалась ясновидящей и убедила в том, что для благополучия близких необходимо поручить ей проводить различные ритуалы — ставить свечи в монастырях, проводить «энергетические чистки» и пр. Каждая из таких услуг обходилась пенсионерке в сумму от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.





«Когда о происходящем узнал сын пострадавшей, он сразу обратился в полицию. В результате оперативники задержали 55-летнюю «ясновидящую» в момент передачи денег за очередной ритуал. Кроме того, арестовали её 35-летнюю помощницу, которая звонила пенсионерке и писала ей СМС», — говорится в сообщении.