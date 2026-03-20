Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 марта составила пять баллов

20 марта 2026, 09:30

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 марта, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.