В Подмосковье продлили приём заявлений на ЕГЭ и ОГЭ
В Московской области продлили сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации в 2026 году. Теперь школьники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 2 февраля включительно. Для участия в ОГЭ срок продлили до 2 марта включительно. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Подать заявление можно несколькими способами. Самый удобный — через региональный портал госуслуг. Для этого нужно зайти в раздел «Образование», выбрать подраздел «Школы» и выбрать услугу «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен».
Также заявление принимают через мобильное приложение «Добродел». В приложении нужно открыть раздел «Все услуги», затем перейти в категорию «Образование».
Заявление может подать сам участник экзаменов или его законный представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Кроме того, это может сделать уполномоченное лицо по нотариальной доверенности.
После окончания установленных сроков подать заявление тоже возможно, но только при наличии уважительных причин. Их нужно подтвердить документами.
