В Подмосковье продлили приём заявлений на ЕГЭ и ОГЭ

22 января 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Московской области продлили сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации в 2026 году. Теперь школьники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 2 февраля включительно. Для участия в ОГЭ срок продлили до 2 марта включительно. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.