Школьникам Подмосковья расскажут на «Уроке цифры» о квантовых вычислениях

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Онлайн-занятие по теме «Квантовые вычисления и материалы будущего» стало доступно для школьников, принимающих участие в проекте «Урок цифры» от Росатома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новый урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов. Тема представлена на трёх уровнях сложности — для младшеклассников, а также учеников средней и старшей школы», — говорится в сообщении.Ребятам расскажут, как квантовые технологии связаны с энергетикой, освоением космоса и развитием медицины, а также предложат попробовать себя в роли учёных и решить задачи по устройству квантового компьютера.
Урок «Квантовые вычисления и материалы будущего» доступен на сайте проекта до 28 апреля включительно. Ознакомиться с ним могут все желающие.
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