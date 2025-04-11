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Школьникам Подмосковья расскажут на «Уроке цифры» о квантовых вычислениях

Фото: istockphoto.com/JackF

Фото: istockphoto.com/JackF

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Онлайн-занятие по теме «Квантовые вычисления и материалы будущего» стало доступно для школьников, принимающих участие в проекте «Урок цифры» от Росатома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новый урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов. Тема представлена на трёх уровнях сложности — для младшеклассников, а также учеников средней и старшей школы», — говорится в сообщении.
Ребятам расскажут, как квантовые технологии связаны с энергетикой, освоением космоса и развитием медицины, а также предложат попробовать себя в роли учёных и решить задачи по устройству квантового компьютера.

Урок «Квантовые вычисления и материалы будущего» доступен на сайте проекта до 28 апреля включительно. Ознакомиться с ним могут все желающие.

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Проживающие в Подмосковье бывшие узники фашизма получат выплаты ко Дню Победы
11 апреля 2025, 13:57

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше трёх тысяч бывших узников фашизма проживают в Московской области в настоящее время, все они получат выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«В Подмосковье проживают более 3 тысяч бывших узников фашистских концлагерей. У каждого из них непростая судьба и своя печальная история. По решению нашего губернатора ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от 40 до 70 тысяч ко Дню Победы», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В областном Минсоцразвития также сообщили, что для несовершеннолетних узников фашистских концлагерей действует ряд федеральных и региональных льгот, включая ежемесячные выплаты, обеспечение лекарствами, предоставление путёвок в санатории с бесплатным проездом в обе стороны, а также компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья.

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Студентов подмосковного ГГТУ предупредили об основных уловках мошенников
11 апреля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!» провели для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуеве сотрудники полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Начальник Отделения по борьбе с мошенничеством майор полиции Никита Бабуркин рассказал студентам о распространенных схемах мошенничества, в том числе и с использованием цифровых технологий», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

В ходе акции ребятам объяснили, почему никому нельзя сообщать номер своей банковской карты и секретный код от неё, а также предупредили, что онлайн-покупки следует делать только в проверенных магазинах.

По окончании беседы всем слушателям раздали тематические памятки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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#мвд московской области
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В Подмосковье отремонтируют две «космические» дороги
11 апреля 2025, 12:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Две улицы, названные в честь советских космонавтов, отремонтирует в этом году в Московской области — на территории Долгопрудного и Дмитрова, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Дмитрове ходе ремонтного сезона текущего года обновят полтора километра покрытия на улице Космонавтов — одной из центральных транспортных артерий города, по которой можно доехать к Дмитровскому кремлю, нескольким паркам, а также к школам, стадионам, детсадам и больнице», — говорится в сообщении.
А в Долгопрудном отремонтируют 1,8 км покрытия на проспекте Пацаева. Эта дорога ведёт к медучреждениям, детским садам, паркам, школам, пристани и к станции Водники. Проспект назван в честь космонавта, Героя Советского Союза Виктора Пацаева, который жил в Долгопрудном с 1955 по 1958 гг.

Ремонт дорог будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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#дороги
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Третью годовщину подмосковного проекта «Добре дело» отметят специальной акцией
11 апреля 2025, 12:34

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Специальную акцию «Выходные добрых дел» проведут волонтёры Московской области 12 и 13 апреля — в преддверии третьей годовщины подмосковного гуманитарного проекта «Доброе дело», сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«12 и 13 апреля в каждом муниципалитете все желающие могут принести в специальные пункты сбора вещи и продукты для бойцов специальной военной операции, а также принять участие в уборке памятников и мемориалов, посетить вместе с добровольцами ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников СВО, послушать лекции о волонтёрстве и присоединиться к этому движению», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Список вещей и адреса пунктов приёма гуманитарной помощи размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя материальное поощрение, включая гранты и субсидии, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

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В Балашихе задержали похитителя мобильных телефонов
11 апреля 2025, 12:12

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Мужчину, подозреваемого в кражах мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, оказалось, что это ранее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже мобильного телефона подал житель Балашихи. Он рассказал, что гаджет вынули у него прямо из кармана. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Полицейские сумели вычислить и задержать злоумышленника», — говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к ещё одной краже мобильного телефона, также произошедшей на территории Балашихи. Общая стоимость похищенного составила 47 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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