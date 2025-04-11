В Подмосковье подали более 8 тыс. онлайн-заявок на проведение земельных работ

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Более 8 тысяч заявлений на получение ордера на право проведения земельных работ подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» размещена на областном госпортале в разделе «Земля и стройка», подразделе «Строительные работы». Для подачи заявки нужно авторизоваться, выбрать округ, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы. В рамках услуги можно также подать заявку на переоформление, продление или закрытие ранее полученного ордера», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания составляет десять рабочих дней.
В министерстве напомнили, что ордер необходим для любых земляных работ, при которых грунт вскрывается на глубину больше 30 сантиметров. Подать заявку на ордер могут физические и юридические лица, а также ИП.
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Лев Каштанов