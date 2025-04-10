Жителям Подмосковья рассказали, как «Добродел» помогает следить за здоровьем

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Записаться на диспансеризацию или профосмотр в Подмосковье можно в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Запись к врачу» – «Диспансеризация, профосмотр». Далее нужно выбрать врача, дату и время. Если к специалисту нет свободных талонов, можно записаться к нему в лист ожидания», – рассказали в министерстве.Там добавили, что в приложении можно также посмотреть и скачать результаты медицинских исследований. Для этого нужно открыть раздел «Услуги» – «Медкарта» – «Результаты исследований», выбрать исследование и нажать «Подробнее».
Помимо этого, в «Доброделе» можно заказать справку для получения путёвки в санаторий или на курорт, санаторно-курортную карту для взрослого или ребёнка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат (063/у), выписку из истории болезни, справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у) и справку для предоставления в спортивную секцию.
Для этого в цифровой медкарте нужно открыть раздел «Медицинские документы» – «Новая заявка на документ» и выбрать тип документа.
Скачать мобильное приложение можно по ссылке.
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