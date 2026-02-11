Школьники города Пушкино поставили спектакль «Евгений Онегин»
Постановку «Евгений Онегин. Сцены из романа» подготовили одиннадцатиклассники Образовательного комплекса №1 подмосковного Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Спектакль приурочили к 10 февраля — дню памяти Александра Сергеевича Пушкина.
«В постановку вошли такие сцены, как письмо Татьяны — при этом героиню сыграли сразу три школьницы, а также объяснение Татьяны с Онегиным, сон Татьяны, бал, дуэль и встреча в Петербурге», — говорится в сообщении.Юные актёры показали высокий уровень исполнения, а хорошо подобранное музыкальное сопровождение помогло усилить впечатление от происходящего на сцене.
В администрации округа отметили, что такая работа с классическими произведениями помогает школьниками лучше понять их, а также саму эпоху, когда они создавались.