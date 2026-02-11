В Пушкине снесли четыре аварийных многоквартирных дома

11 февраля 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Четыре многоквартирных двухэтажных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Озёрной улице в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дома №15 корпус 2, №15 корпус 3 и №15 корпус 5 построили в 30-х годах ХХ, а дом №9 — в 1965 году. Общая площадь построек составляла около двух тысяч квадратных метров, там располагались 24 квартиры.





«Со временем дома обветшали. Обследование показало, что они непригодны для эксплуатации. Жильцов оттуда расселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.