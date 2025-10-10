Школьники Химок собрали и сдали в фандомат банки и пластиковые бутылки
Экологическую акцию по сбору вторсырья провели для учеников Химкинского лицея №21. В мероприятии принял участие председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребята собрали и сдали в фандомат пластиковые бутылки и банки. За это они получили баллы, которые можно использовать как скидки и бонусы.
«Экологическая культура начинается с простых привычек — выбросить бутылку не в урну, а в фандомат. Когда дети участвуют в таких инициативах, они понимают, что чистота города и состояние окружающей среды зависит от каждого из нас», — сказал Сергей Малиновский.Все отходы из фандоматов отправляются на переработку.
Всего на территории Московской области установлено несколько сотен фандоматов для алюминия и пластика и ёмкостей для сбора текстильных отходов. Все они отмечены на интерактивной карте, размещённой на сайте подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.