Школьники Химок собрали и сдали в фандомат банки и пластиковые бутылки

10 октября 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Экологическую акцию по сбору вторсырья провели для учеников Химкинского лицея №21. В мероприятии принял участие председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребята собрали и сдали в фандомат пластиковые бутылки и банки. За это они получили баллы, которые можно использовать как скидки и бонусы.





«Экологическая культура начинается с простых привычек — выбросить бутылку не в урну, а в фандомат. Когда дети участвуют в таких инициативах, они понимают, что чистота города и состояние окружающей среды зависит от каждого из нас», — сказал Сергей Малиновский.