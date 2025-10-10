Строительство поликлиники в домодедовском селе Ям завершат в конце 2026 года

10 октября 2025, 14:51

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику на 216 посещений в смену со встроенным постом скорой помощи возводят на территории ЖК «Прибрежный парк» в селе Ям городского округа Домодедово. Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сейчас готовность объекта составляет семь процентов. Рабочие монтируют конструкции подземной части здания.





«Поликлиника будет трёхэтажной, её общая площадь составит около 4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены кабинеты врачей, отделение рентгенологии, зона дневного стационара, фильтр-бокс для пациентов с простудой, блок вакцинации и аптека», — говорится в сообщении.