В Одинцовском округе проводят рейд «Такси»

11 декабря 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Профилактический рейд, направленный на выявление и предупреждение нарушений в работе такси, проводят на территории Одинцовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Рейд стартовал 9 декабря и продлится до 15 числа. До окончания акции автоинспекторы будут с особым вниманием следить за тем, как водители такси соблюдают правила дорожного движения.





«В ходе рейда у водителей также проверяют наличие всей необходимой документации, включая право работать на территории России», — говорится в сообщении.