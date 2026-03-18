Школьники из Московской области приняли участие в кулинарном мастер-классе

18 марта 2026, 17:11

В гимназии №16 подмосковных Мытищ прошёл интерактивный мастер-класс по выпечке кексов для учеников третьего класса. Мероприятие организовали операторы питания, входящие в Союз развития социального питания (СоюзСоцПит), сообщает Министерство образования Московской области.

Занятие провела технолог Оксана Соколовская. Она рассказала детям об истории кексов, важности выбора качественных продуктов и основах кулинарного мастерства. Под руководством профессионалов школьники научились готовить тесто, формировать и выпекать изделия, а затем украшать их цветной глазурью. В завершение каждый получил сертификат юного кулинара.Как отметили в ведомстве, проект стартовал в Подмосковье в 2026 году. Подобные мастер-классы уже прошли в Мытищах, Балашихе и Серпухове. Их цель — приобщить детей к культуре питания, сформировать полезные привычки и познакомить с профессией повара.