Звенигородский музей приглашает детей на творческие мастер-классы
Звенигородский государственный музей-заповедник приглашает школьников и их родителей на творческие мастер-классы, которые пройдут в выходные дни, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Как отмечается, семейные визиты в Звенигородский манеж становятся всё более популярными. Пока дети участвуют в творческих занятиях, взрослые могут посетить одну из крупнейших выставок региона — «Рерих. В поисках "Небесного Звенигорода"».
22 марта для юных участников проведут мастер-класс «Художники ледникового периода». Ребята познакомятся с древними технологиями создания красок из природных материалов и попробуют выполнить рисунки по мотивам палеолитических изображений.
В этот же день состоится занятие «От мысли к образу: творчество по цитатам Николая Рериха». Под руководством педагога и руководителя студии «Колокольчик» Юлии Баженовой подростки и взрослые обсудят особенности колористики работ художника, после чего создадут собственные произведения гуашью.
29 марта в манеже пройдет мастер-класс «Тайны древней керамики». Участники узнают об истории возникновения керамики и традициях её декорирования, а также создадут модель сосуда по древним технологиям и украсят её орнаментами, вдохновлёнными археологическими находками.
Отмечается, что мастер-классы рассчитаны на разные возрастные категории — 7+ и 16+. Подробности и регистрация доступны на официальном сайте музея-заповедника.
