Танцевальные коллективы Павловского Посада стали лауреатами двух конкурсов

20 апреля 2026, 13:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Два танцевальных коллектива Дома культуры «Большедворский» Павлово-Посадского городского округа заняли призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Коллектив народного танца «Искорка» стал лауреатом второй степени на II Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Энергия танцев». Руководит ансамблем Елена Шишкина.



А коллектив эстрадного танца «Феерия» под руководством Ирины Ирвачевой назван лауреатом третьей степени Всероссийского открытого конкурса современного танца «Красная гора».

«Эти награды – свидетельство вашей преданности искусству танца, результат многочасовых репетиций. Молодцы, так держать! Продолжайте гореть, сиять и дарить миру красоту народного танца», – отметили в руководстве Дома культуры.