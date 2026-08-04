Молодёжный фестиваль «ОдиФест» собрал в Одинцове более семи тысяч человек
Свыше семи тысяч человек стали участниками молодёжного фестиваля «ОдиФест», который организовал в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха финалист премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александр Дроздов. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Мероприятие посвятили спорту, музыке и творчеству.
«Мне хотелось организовать событие, которое объединит молодых людей с разными интересами. Чтобы спортсмены, художники, танцоры, музыканты и все, кто хочет развиваться, смогли встретиться, показать себя и найти единомышленников. Надеюсь, что «ОдиФест» станет для Одинцова доброй традицией», — сказал Дроздов.В рамках фестиваля провели соревнования по брейкингу, мини-футболу, паделу и баскетболу, а также лекции по использованию ИИ в творчестве, развитию своего музыкального проекта и пр. Уличные художники на глазах у собравшихся создавали граффити, а завершилось мероприятие концертом, хедлайнером которого стал белорусский артист HOLLYFLAME.