Экс-нападающий «Зенита» высказался о полуфинале между ЦСКА и «Краснодаром»

04 марта 2026, 12:36

Футболист Погребняк: ЦСКА является фаворитом в матче с «Краснодаром»

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».





По его мнению, обе команды прибегнут к ротации состава, но она не будет масштабной. Погребняк отметил, что у клубов есть реальные шансы побороться за трофей, а сама пара выглядит очень ярко.





«Вряд ли ЦСКА проиграет второй матч подряд после зимней паузы, поэтому считаю их фаворитом в этой паре», — прокомментировал Погребняк Metaratings.ru.