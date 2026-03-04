Экс-нападающий «Зенита» высказался о полуфинале между ЦСКА и «Краснодаром»
Футболист Погребняк: ЦСКА является фаворитом в матче с «Краснодаром»
Бывший форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».
По его мнению, обе команды прибегнут к ротации состава, но она не будет масштабной. Погребняк отметил, что у клубов есть реальные шансы побороться за трофей, а сама пара выглядит очень ярко.
«Вряд ли ЦСКА проиграет второй матч подряд после зимней паузы, поэтому считаю их фаворитом в этой паре», — прокомментировал Погребняк Metaratings.ru.
Также собеседник назвал кубковый турнир важным для обеих сторон. При этом «Краснодару», по его словам, разумнее сделать акцент на борьбе за чемпионство в РПЛ.
Первый матч состоится 4 марта на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт в это же время 17 марта в Краснодаре.