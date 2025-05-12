Школьники из Подмосковья завоевали четыре медали Азиатской олимпиады по физике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Одну золотую и три серебряные медали завоевали школьники из подмосковного Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в составе сборной России на Азиатской олимпиаде по физике — Asian Physics Olympiad (APhO), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Всего команда России, в которую вошли семь человек, завоевала семь медалей, четыре из которых принесли представители Подмосковья: Иван Лукин выиграл золотую медаль, а Денису Романову, Павлу Руковчуку и Михаилу Аронову достались серебряные награды», — говорится в сообщении.Азиатская олимпиада по физике проходила в городе Дахран Саудовской Аравии с 4 по 12 мая, участниками турнира стали свыше 220 школьников из тридцати стран и регионов мира.
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