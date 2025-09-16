В Подмосковье дорожники привели в порядок семь мостовых сооружений
Специалисты Мосавтодора провели работы на семи мостовых сооружениях региона, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В порядок привели Шуруповский мост в Серпухове, сооружения в деревне Башкино Наро-Фоминского округа, на Ярославском переулке в Рузе и в селе Новый Милет в Балашихе.
Кроме того, дорожники очистили от граффити мостовые опоры на улице Маяковского в Химках, Московском шоссе в Сергиевом Посаде и Олимпийском проспекте в Мытищах.
Такие мероприятия помогают поддерживать безопасность и комфорт на региональных дорогах.
