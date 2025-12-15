Школьники из Серебряных Прудов съездили на экскурсию в Коломну
Экскурсионную поездку в Коломну организовали для учеников Серебряно-Прудской школы им. Кившенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Первым пунктом программы стало посещение коломенской картинной галереи «Дом Озерова». Там ребята осмотрели выставочный зал народного художника России Михаила Абакумова.
«Ученики прикоснулись к прекрасному и ощутили настоящую мощь русского пейзажа», — говорится в сообщении.Затем ребята отправились к Коломенскому кремлю. Крепость с древними стенами и башнями превратила визит в путешествие во времени, погрузив школьников в историю былых времён и славных подвигов.
Экскурсия произвела на всех большое впечатление. Ребята и администрация школы поблагодарили организаторов поездки.