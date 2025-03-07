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Жительнице Котельников передали из Архангельской области медаль к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельики

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельики

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручили 93-летней жительнице городского округа Котельники Алевтине Петровне Евстигнеевой, памятную награду ей передали из Архангельской области, где женщина жила раньше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Алевтина Петровна родилась в деревне Соколово Ярославской области. В годы войны она вместе с сестрой ухаживала за овцами. После войны она поступила в Ярославский педагогический институт, стала учителем биологии и преподавала в Чите. А затем с мужем переехала в Котласский район Архангельской области. Сейчас Алевтина Петровна живёт с дочерью в Котельниках», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы передать награду, администрация Котласского района провела поисковую работу и связалась в властями подмосковного округа. Юбилейную медаль вручил Алевтине Петровне депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

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#котельники
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#награда
Жительниц Павловского Посада поздравила с 8 Марта певица Алиса Мон
07 марта 2025, 15:16

Алиса Мон (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)

Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню, организовали для жительниц Павловского Посада в доме культуры «Октябрь», там выступила певицы Алисы Мон, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выступление талантливой советской и российской певицы Алисы Мон стало для зрительниц настоящим подарком», — отмечается в сообщении.
Зрительниц также поздравил наступающим праздником глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Особенно он подчеркнул заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, матерей участников специальной военной операции и женщин-военнослужащих, а также медсестёр и врачей, помогающих бойцам на передовой.

«Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, заботы близких и любви!» — подытожил Денис Семёнов.

Денис Семёнов (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)

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#культура
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Нарколог предупредил беременных о ломках у младенцев из-за алкоголя и наркотиков
Нарколог Холдин: алко- и наркозависимость беременной передаётся плоду
07 марта 2025, 14:51

Фото: istockphoto.com/anatoliy_gleb

Приём наркотиков или употребление алкоголя во время беременности может привести к рождению ребёнка с уже сформированной зависимостью, что чревато рисками для его здоровья и физического и интеллектуального развития, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«К сожалению, если будущая мама употребляет наркотики или алкоголь, это не может пройти для ребенка бесследно. Существует так называемый неонатальный абстинентный синдром: у таких детей сразу после рождения наступает «ломка»: ведь на протяжении длительного времени ребенок получал эти вещества от матери», — сказал Холдин.
Он добавил, что такие дети рождаются, как правило, с дефицитом веса, отличаются беспокойным поведением и много плачут.

«Впоследствии такие дети могут иметь проблемы с развитием, ростом, памятью», — отметил Виталий Холдин.
Он подчеркнул, что к беременности важно готовиться заранее и важнейшей составляющей этой подготовки является переход к здоровому образу жизни.

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#алкоголь
#здоровье
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Подмосковных управленцев пригласили на конкурс «Лидеры строительной отрасли»
07 марта 2025, 14:22

Фото: istockphoto.com/Евгений Харитонов

Стартовал приём заявок на участие в V всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли», попробовать свои силы могут представители органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества из разных российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба конкурса.
«К участию в конкурсе приглашаются сотрудники региональных профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, общественники, строители-управленцы и предприниматели. Анкеты участников принимаются на официальном сайте конкурса в срок до 1 июня», — говорится в сообщении.
Очный финал конкурса будет проходить с 7 по 10 августа в Ярославле. Финалистов ждут тренинги с лидерами строительной отрасли России и зарубежными экспертами, мастер-классы и пр.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#строительство
#россия
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Глава Раменского округа вручил награду ветерану и автору книги об истории Раменского
07 марта 2025, 14:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Рае

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава Раменского округа Эдуард Малышев наградил медалью Владимира Алексеевича Войцекяна — уважаемого ветерана округа и автора книги об истории Раменского, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Владимир Алексеевич родился в Раменском и в феврале 1942 года начал трудовую деятельность в электромастерской фабрики «Красное знамя». В 1944 году он был призван в Советскую Армию и направлен в учебный полк связи.

После обучения и освоения ряда военных специальностей его назначили помощником командира взвода в 1-й отдельный Севастопольский полк связи. За службу он был удостоен медали «За победу над Германией».

После войны Владимир Алексеевич продолжил служение Родине, поступив в Московский электротехнический институт связи, где занимался разработкой военных радиолокационных систем.

В прошлом году, благодаря поддержке спонсоров и издательства «Круглый стол», вышла его книга, посвящённая Раменскому. Один из экземпляров Владимир Алексеевич преподнёс Эдуарду Малышеву.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Кроме того, он подарил книгу «Радиоуправление ракетами класса "поверхность-воздух" и "воздух-воздух"», изданную в Жуковском в 2010 году.

«Нужно помнить и чтить подвиги наших ветеранов, которые сделали всё возможное для нашей свободы и будущего», — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.

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В Подмосковье проверили готовность диспетчерских служб к сезону лесных пожаров
07 марта 2025, 14:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Учения по тушению лесных пожаров провели в преддверии опасного сезона на территории Московской области, в ходе учений особое внимание было уделено взаимодействию диспетчерских служб с лесопожарными станциями, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В этом году начало пожароопасного сезона ожидается раньше обычного – во второй половине марта. От четких действий лесопожарных формирований зависит обеспечение стабильной обстановки на землях лесного фонда Московской области», — сказал председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
В ходе учений отрабатывалось несколько сценариев, включая пожар рядом с населённым пунктом, возгорание травы в условиях сильного ветра, а также пожар в глубине лесного массива. Все участники тренировок показали слаженную работу и справились с поставленными задачами.

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