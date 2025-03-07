Жительнице Котельников передали из Архангельской области медаль к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельики
Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручили 93-летней жительнице городского округа Котельники Алевтине Петровне Евстигнеевой, памятную награду ей передали из Архангельской области, где женщина жила раньше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Алевтина Петровна родилась в деревне Соколово Ярославской области. В годы войны она вместе с сестрой ухаживала за овцами. После войны она поступила в Ярославский педагогический институт, стала учителем биологии и преподавала в Чите. А затем с мужем переехала в Котласский район Архангельской области. Сейчас Алевтина Петровна живёт с дочерью в Котельниках», — говорится в сообщении.Для того, чтобы передать награду, администрация Котласского района провела поисковую работу и связалась в властями подмосковного округа. Юбилейную медаль вручил Алевтине Петровне депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.
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