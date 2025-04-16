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В городском округе Котельники состоялся телемост с городом-побратимом Судаком

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

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Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

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Город Судак в Республике Крым, являющийся городом-побратимом Котельников, 14 апреля отметил 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой важной даты и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе №1 города Котельники состоялся телемост с прямым соединением с Судаком, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С поздравлениями к жителям города-побратима обратились глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери отец Павел, учащиеся котельниковских школ, представители Совета депутатов, а также участники СВО и локальных вооружённых конфликтов.

«От всей души поздравляю всех жителей города Судак с праздником! Уже совсем скоро мы вместе отметим наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши предки добивались этой Победы плечом к плечу, тяжким трудом и невероятным мужеством. И сегодня мы вновь стоим вместе в борьбе за мир и справедливость в рамках специальной военной операции. И я уверен, Победа обязательно будет за нами!», — сказал Соболев.

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Удар ВСУ по Ивановской области, прорыв обороны в Торецке, бои под Курском: последние новости СВО
16 апреля 2025, 10:35

Фото: iStock/bbsferrari

Приграничные районы Курской и Белгородской областей продолжают оставаться центром интенсивных боевых действий. Вооружённые силы Российской Федерации последовательно вытесняют украинские формирования, успешно отражая попытки прорыва через государственную границу и нанося противнику значительные потери. Несмотря на упорное сопротивление Вооружённых сил Украины, ВС РФ демонстрируют организованность и стойкость, постепенно восстанавливая контроль над важными территориями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Атака БПЛА на Ивановскую область

На территории Ивановской области силы противовоздушной обороны России успешно отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщается в правительстве региона.

«В Шуе происходит отражение атаки беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы», — говорится в заявлении.
Ответственные службы работают над устранением последствий атак.

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Курская область

В Курской области российские вооружённые силы сосредоточили свои усилия на освобождении хутора Олешня и села Горналь, которые остаются последними опорными пунктами ВСУ в приграничной зоне. В районе Олешни идут интенсивные бои: российские войска продвигаются с севера и востока, штурмуя позиции противника на восточной окраине балки.

За последние сутки было уничтожено несколько групп подкреплений, переброшенных ВСУ из Юнаковки Сумской области. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские подразделения закрепились в районе урочища к западу от Гуево, создавая условия для дальнейшего наступления на Олешню.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в окрестностях села Горналь и Свято-Николаевского Белогорского монастыря, где силы ВСУ организовали круговую оборону. Противник разместил миномётные и артиллерийские расчёты в монастыре, используя его как укреплённый пункт на стратегически важной высоте.

Фото: iStock/trikolor

Купянское направление

На Купянском направлении наблюдается временное спокойствие, вызванное перегруппировкой сил и ресурсов. После завершения этих мероприятий Вооружённые силы России, скорее всего, возобновят активные действия как на западном, так и на восточном берегу реки Оскол, предполагают военкоры. Для украинских войск в этом районе такое развитие событий представляет серьёзную угрозу, учитывая их ограниченные резервы.

Покровско-Торецкое направление

На участке между Покровском и Торецком российские войска продолжают развивать успех, достигнутый после прорыва линии обороны ВСУ. В районе Сухой Балки российские силы выбили противника из значительной части села, хотя украинские войска всё ещё удерживают северо-восточные окраины. В ближайшие дни российские войска завершат зачистку Сухой Балки и начнут наступление на Старую Николаевку и Романовку. Это создаст возможность выйти в тыл украинской группировки в Петровке и Щербиновке.

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В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала Меладзе
В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала песни Валерия Меладзе
16 апреля 2025, 09:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Киеве девушка чуть не лишилась жизни, когда решила послушать песни Валерия Меладзе.
Как пишет Пятый канал, пострадавшая весело проводила время с друзьями. Они решили послушать песни Валерия Меладзе.

Услышав композиции на русском языке, боевик схватил девушку за волосы и начал на неё орать, используя нецензурную лексику, а после ударил кулаком по голове, когда пострадавшая пыталась себя защитить. Всё это безобразное зрелище сняли на видео.

Люди, находящиеся с девушкой, пытались достучаться до агрессора криками, но физически не вмешались, боясь получить в ответ удар.

Как писали пользователи в интернете, если бы не присутствие посторонних, боевик мог бы устроить и что-то более страшное. Также в сети комментировали, что это и вовсе не боец ВСУ, так как имеет лишний вес. Если бы он принимал участие в каких-либо операциях, то скинул бы несколько килограммов, считают пользователи. Как говорят пленные украинские солдаты, на позициях им часто приходилось голодать, потому что командование не обеспечивало провизией.

Напомним, что Валерий Меладзе находится в опале у российских властей, он уехал из страны и выступает за границей. Причиной тому стали пост, в котором певец осуждал политическую ситуацию в России, и случай в Дубае. На корпоративе Меладзе продолжил фразу фаната «Слава Украине». После артист записал видеообращение, в котором пытался оправдать свой поступок.

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ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в Сумской области
16 апреля 2025, 09:08

Фото: iStock/Olena_Z

Российские бойцы ликвидировали в Сумской области штурмовую группу ВСУ, которая шла в сторону Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Из Юнаковки в направлении границы выдвинулась очередная штурмовая группа ВСУ. Она была уничтожена на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Тем временем в Курской области продолжается штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в котором засели боевики ВСУ. Штурмовые действия осложняются многочисленными подземными укрытиями, в том числе природными пещерами, в которых укрывается украинская группировка. Известно, что боевики отказались от переговоров по сдаче в плен.

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#курская область
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ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
Марочко: ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
16 апреля 2025, 08:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ вынуждены были перегруппироваться и отступить на вторую линию обороны под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая ВФУ были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате этих действий межпозиционное пространство на некоторых участках увеличилось до трёх километров.

Тем не менее боевики ВСУ пытаются повторно закрепиться на утраченной территории серой зоны, однако сделать это им не позволяют активные действия БПЛА и артиллерии ВС РФ.

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#вс рф
#наемник
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В СМИ появилась информация о том, что Одесса может стать частью России
Steigan: Одесса может войти в состав России
16 апреля 2025, 08:20

Фото: iStock/V-art

Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в статье.

При этом автор считает, что руководства стран Европы не смогут помешать такому решению американского президента.

Отмечается, что вхождение Одессы в состав России сделает военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России.

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