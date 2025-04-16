В городском округе Котельники состоялся телемост с городом-побратимом Судаком

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Город Судак в Республике Крым, являющийся городом-побратимом Котельников, 14 апреля отметил 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой важной даты и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе №1 города Котельники состоялся телемост с прямым соединением с Судаком, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«От всей души поздравляю всех жителей города Судак с праздником! Уже совсем скоро мы вместе отметим наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши предки добивались этой Победы плечом к плечу, тяжким трудом и невероятным мужеством. И сегодня мы вновь стоим вместе в борьбе за мир и справедливость в рамках специальной военной операции. И я уверен, Победа обязательно будет за нами!», — сказал Соболев.
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