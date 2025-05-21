Школьники Ленинского округа в ходе акции побили два рекорда Подмосковья

Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.
В Ленинском городском округе школьники образовательного центра «Лидер» вместе с родителями и учителями побили рекорд Московской области. Они растянули самую большую георгиевскую ленту и собрали самое большое количество шаров в честь 80-летия Победы, рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
Мероприятие под эгидой проекта «Успех V единстве поколений». Оно завершило патриотический марафон «Знамя Победы. Связь поколений».
Праздничную ленту развернули у школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово». В мероприятии приняли участие более 1 тыс. учеников. Рекорд зафиксировали и занесли в специальный реестр.
В пресс-службе уточнили, что лента, ставшая символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, была создана общими усилиями школьников, родителей и учителей. Кропотливая работа заняла несколько недель.
Два рекорда Московской области были установлены в рамках акции «Дорога памяти», приуроченной к Юбилею Победы.
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«Мы все вместе развернули самую большую в Московской области георгиевскую ленту. Ребята в этом время держали в руках 1418 шариков по числу дней Великой Отечественной войны. Это позволило побить рекорд Московской области. Длина ленты составила 500 м., а ширина – около 3 м. Такую длинную георгиевскую ленту в Подмосковье ещё не разворачивали», – пояснил замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.
Праздничную ленту развернули у школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово». В мероприятии приняли участие более 1 тыс. учеников. Рекорд зафиксировали и занесли в специальный реестр.
В пресс-службе уточнили, что лента, ставшая символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, была создана общими усилиями школьников, родителей и учителей. Кропотливая работа заняла несколько недель.
Два рекорда Московской области были установлены в рамках акции «Дорога памяти», приуроченной к Юбилею Победы.
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Лора Луганская