В Видном на территории жилого комплекса открыли женскую консультацию

Компания «Мострансавто» предоставляет своим сотрудникам, водителям автобусов и слесарям, бесплатные места в благоустроенных общежитиях. В настоящее время в комфортных условиях проживания в разных городах Подмосковья размещены 967 работников предприятия, находящегося в ведении Минтранса региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.