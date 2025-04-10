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В Видном на территории жилого комплекса открыли женскую консультацию

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В жилом комплексе «Зелёные Аллеи» в Ленинском городском округе открылась женская консультация. Она является подразделением Видновского перинатального центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Мирнздрава.
Благодаря открытию новой ЖК медицинская помощь стала более доступной. Специалисты смогут принимать более 45 пациенток в день.
«Вести приём будут акушеры-гинекологи и узкопрофильные специалисты - терапевт, офтальмолог, эндокринолог, врач УЗИ. В ЖК оборудовали дневной стационар и зал лечебной физкультуры, установлено необходимое оборудование», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Новая женская консультация расположена по адресу: г. о. Ленинский, бульвар Зелёные Аллеи, дом №11.

Чтобы встать на учёт по беременности, предварительная запись на приём не нужна. Достаточно обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учёт по месту проживания.

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Подмосковье примет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»
10 апреля 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В посёлке Нахабино городского округа Красногорск 17-20 июля проведут турнир по гольфу в рамках этапа открытия международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В первый соревновательный день в клубе Moscow Country Club пройдёт лично-командный турнир по гольфу среди любителей и профессионалов. В каждой команде должны быть профессиональный игрок, любитель и юниор. Во второй день состоится четвёртая матчевая встреча по гольфу между сборными России и мира в формате одного раунда в 18 лунок. В составе каждой команды будет 32 гольфиста. За сборную мира по традиции сыграют дипломаты из дружественных государств. Капитан сборной России – первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, сборной мира – бизнесмен из Бангладеш Саттар Миа», – рассказали в ведомстве.
Место проведения: Московская область, г. о. Красногорск, посёлок Нахабино, улица Международная, клуба Moscow Country Club. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте.

В этом году международный фестиваль «Сильные фигуры» предусматривает четыре этапа. Состязания по гольфу пройдут в рамках первого и третьего этапов – 17-20 июля и 4-6 октября. На втором этапе 18-20 сентября состоятся соревнования по шахматам. Завершится фестиваль 23-25 октября большим турниром по тэг-регби среди иностранных команд. Московская область примет первый и третий этапы в Красногорске и Дмитровском городском округе, второй и четвёртый пройдут в Москве.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В программе – соревнования по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В турнире участвуютименитые спортсмены, государственные деятели и сборные зарубежных стран.

Уже состоялось уже более 20 турниров, в которых приняли участие представители более чем 40 государств.

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Земельные инспекторы Подмосковья прошли тестирование на знание законов
10 апреля 2025, 18:00

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Ежегодное тестирование муниципальных земельных инспекторов на предмет знания земельного законодательства России провело министерство имущественных отношений Московской области, проверку проходили 263 человека, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего на территории Московской области работают 263 земельных инспектора, включая руководящий состав администраций. Инспекторы следят за тем, чтобы землепользователи исполняли земельное законодательство. А для этого инспектор сам должен быть вооружён всеми необходимыми знаниями», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Тестирование проводилось в офлайн-режиме — в Доме правительства Московской области в Красногорске. В тестовое задание вошло 27 вопросов с различным количеством ответов, при этом правильными мог быть один или несколько вариантов. Вопросы касались законов, налогообложения, а некоторые из них содержали задания с конкретными примерами, связанными с деятельностью земельных инспекторов.

Инспекторы, которые правильно ответили только на половину или менее вопросов, отправятся на пересдачу.

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Члены Мособлизбиркома стали жертвами массовой спам-рассылки
10 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock /anyaberkut

Члены избирательных комиссий 10 апреля стали жертвами массовой спам-рассылки. Об этом сообщается в ТГ-канале Мособлизбиркома.
«В разное время поступают сообщения от людей, представляющихся членами Избирательной комиссии Московской области - Ильёй Берёзкиным, Олегом Селекзяновым и другими. Обращаем внимание на то, что эти сообщения отправляют мошенники. В случае возникновения подобной ситуации рекомендуется не вступать в переписку и выйти из группы», – говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что доверять стоит только официальным источникам. Среди них сайт Избирательной комиссии Московской области, сетевое издание «Вестник», Мособлизбирком в Telegram и Мособлизбирком во «ВКонтакте».

Фото: mosoblizbirkom

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Мострансавто предоставляет сотрудникам компании бесплатное жильё
10 апреля 2025, 17:46

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Компания «Мострансавто» предоставляет своим сотрудникам, водителям автобусов и слесарям, бесплатные места в благоустроенных общежитиях. В настоящее время в комфортных условиях проживания в разных городах Подмосковья размещены 967 работников предприятия, находящегося в ведении Минтранса региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общежития расположены в Люберцах, Коломне, Раменском, Егорьевске, Дмитрове, Королёве, Мытищах и Балашихе. В Истре, Наро-Фоминске и Солнечногорске недавно закончились капитальные ремонты.

На сегодняшний день свободны 146 мест. Из них 48 готовы принять в Коломне, 37 — в Долгопрудном, по 24 — в общежитиях Люберец и Раменского. Проживание полностью оплачивается компанией — компенсация производится после выплаты зарплаты.

Для иногородних работников предусмотрена дополнительная поддержка: по желанию им предоставляется компенсация за аренду жилья до 12 тысяч рублей. Водителям с регистрацией, находящейся более чем в 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока дважды в год выплачиваются средства на оплату проезда домой и обратно — до 100% от фактических расходов, но не более 10 тысяч рублей.

Открытые вакансии размещены на официальном сайте компании в разделе «О компании» — «Вакансии». За более подробной информацией можно обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот.

Кандидаты на должность водителя автобуса должны быть не моложе 21 года, иметь среднее общее образование и водительское удостоверение категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки: после прохождения обучения и успешной сдачи экзамена компания гарантирует трудоустройство.

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В Апрелевке пациенту удалили опухоль, вызывавшую изматывающую боль в груди
10 апреля 2025, 17:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминском городском округе пациенту удалили доброкачественную опухоль необычной формы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В Апрелевскую поликлинику обратился 77-летний мужчина, который жаловался на постоянную боль в груди. Со слов пациента, он почти 10 лет не обращал внимание на эту проблему. При обследовании у него обнаружили крупное образование в грудной клетке. Было решено провести хирургическое вмешательство.
«Опухоль располагалась глубоко под подкожной жировой клетчаткой, на покрывающей мышцы оболочке. Такое расположение требует от хирурга предельной точности во время операции. Образование было целиком удалено и отправлено на гистологическое исследование», – рассказала хирург Апрелевской поликлиники Вера Заречина.
В итоге было диагностировано доброкачественное сосудистое новообразование – гемангиома. Опухоль имела необычную форму.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

После курса восстановления пациент был выписан. Боль, мешавшая ему дышать, ушла.

Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет выявить всевозможные патологии на ранней стадии.

Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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