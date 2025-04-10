В Видном на территории жилого комплекса открыли женскую консультацию

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В жилом комплексе «Зелёные Аллеи» в Ленинском городском округе открылась женская консультация. Она является подразделением Видновского перинатального центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Мирнздрава.
Благодаря открытию новой ЖК медицинская помощь стала более доступной. Специалисты смогут принимать более 45 пациенток в день.
Чтобы встать на учёт по беременности, предварительная запись на приём не нужна. Достаточно обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учёт по месту проживания.
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«Вести приём будут акушеры-гинекологи и узкопрофильные специалисты - терапевт, офтальмолог, эндокринолог, врач УЗИ. В ЖК оборудовали дневной стационар и зал лечебной физкультуры, установлено необходимое оборудование», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Новая женская консультация расположена по адресу: г. о. Ленинский, бульвар Зелёные Аллеи, дом №11.
Чтобы встать на учёт по беременности, предварительная запись на приём не нужна. Достаточно обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учёт по месту проживания.
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Лора Луганская