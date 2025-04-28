В Видном-2 состоялся выездная донорская акция в пользу детей с онкоболезнями

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Выездную донорскую акцию провели в Центре профессиональной подготовки им. Героя России майора милиции В.А. Тинькова в городе Видное-2, кровь в рамках акции сдали более 50 человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Участие в акции приняли 53 человека переменного и постоянного состава Центра. Среди них были как опытные доноры, так и те, кто впервые решился сделать донацию. В рамках Дня донора было собрано свыше 16 литров крови, она будет использована для помощи детям с различными онкологическими заболеваниями, а также взрослым онкобольным и раненым», — говорится в сообщении.Забор донорской крови на акции в Видном-2 организовала выездная бригада Московского областного центра крови.
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Лев Каштанов