В многоквартирном доме в Волоколамске установили станцию водоочистки
Станцию водоочистки запустили в доме № 22 на Пороховской улице в Волоколамске. Качество водоснабжения улучшилось для жильцов 152 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работу станции проверили глава округа Наталья Козлова и её заместительница Виктория Рева.
«Это не первая станция водоочистки в Волоколамске. В соседнем доме № 20 на Пороховской улице аналогичное оборудование работает с осени прошлого года. Сбоев нет, вода соответствует санитарным нормам», — отметила Наталья Козлова.Станция полностью автоматизирована. Её производительность составляет 15 кубометров в час.
