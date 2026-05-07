Достижения.рф

В многоквартирном доме в Волоколамске установили станцию водоочистки

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Станцию водоочистки запустили в доме № 22 на Пороховской улице в Волоколамске. Качество водоснабжения улучшилось для жильцов 152 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Работу станции проверили глава округа Наталья Козлова и её заместительница Виктория Рева.

«Это не первая станция водоочистки в Волоколамске. В соседнем доме № 20 на Пороховской улице аналогичное оборудование работает с осени прошлого года. Сбоев нет, вода соответствует санитарным нормам», — отметила Наталья Козлова.
Станция полностью автоматизирована. Её производительность составляет 15 кубометров в час.

Ранее сообщалось, что в Пушкине модернизировали трансформаторную подстанцию, обеспечивающую электричеством 15 многоквартирных домов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0