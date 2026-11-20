Жители Подмосковья с начала года закрыли в MAX более 327 000 больничных
Жители Московской области могут закрыть больничный лист дистанционно – с помощью телемедицинской консультации. С начала года таким образом уже закрыли свыше 327 000 больничных, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Услуга доступна в чат-боте «Денис» в мессенджере MAX. Для этого нужно быть прикреплённым к поликлинике, подведомственной Минздраву Московской области. «Дистанционное закрытие больничного очень удобно. Пациенту не нужно никуда ехать, достаточно доступа в интернет. Врач на телемедицинской консультации проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью более 327 000 раз через чат-бот в мессенджере MAX», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, запись на онлайн-консультацию с врачом в MAX оформляется в несколько кликов. В чат поступает ссылка для подключения, а за два часа до приема – напоминание.
Помимо этого, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина» и на региональном портале госуслуг «Здоровье».