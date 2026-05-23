Школьники Подмосковья победили сразу на двух международных олимпиадах

23 мая 2026, 17:09

оригинал Фото: max/vorobiev

На Азиатской олимпиаде по физике учащиеся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы (г. Долгопрудный) показали блестящие результаты, завоевав шесть наград. Об этом сообщил в Макс губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.





Золотые медали получили Богдан Яйцевский и Александр Ахремов. Серебряными призерами стали Ярослав Доброхвалов, Ксения Карпович, Роман Воробьев и Игорь Сорокин.



Триумфом российских школьников завершилась и Международная олимпиада по биологии. Две золотые медали отправились в Московскую область. Победителями признали Дарью Гуськову из Гимназии имени Е.М. Примакова и Никиту Мурзакова из Физтех-лицея имени П.Л. Капицы.





«От всей души поздравляю наших победителей, их родителей и наставников с такими высокими результатами!» — написал Воробьев.