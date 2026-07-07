В Подмосковье в июне установили более 1350 видеокамер «Безопасного региона»

07 июля 2026, 18:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Подмосковье в течение июня появилось 1356 видеокамер по программе «Безопасный регион». Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Камеры для дополнительной защиты жителей размещают в общественных местах, на социальных объектах, в подъездах многоквартирных домов. Места в каждом городском округе определяют межведомственные рабочие группы.

«Стабильный ежемесячный прирост числа видеокамер системы «Безопасный регион» формирует эффект надёжного присутствия: жители чувствуют себя защищёнными, понимая, что улицы, дворы и социальные учреждения - под круглосуточным контролем. Доступность видеозаписей также помогает быстрее разрешать бытовые споры или находить нарушителей закона», – пояснил руководитель ГУРБ в ранге министра Кирилл Карасёв.