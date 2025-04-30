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Жители Московской области смогут принять участие в экологических акциях мая

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Жители и гости Подмосковья смогут присоединиться в мае к масштабным акциям в природоохранной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«В Подмосковье для экологического воспитания и просвещения делается многое: проводятся открытые уроки, экологические фестивали, ярмарка экологических проектов и другие мероприятия. В обществе растёт понимание того, что охрана природы должна быть долгосрочным общественным трендом. Мы рады, что жители Подмосковья всё активнее участвуют в таких акциях», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
17 мая начинается ежегодная Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух». Она направлена на снижение выбросов от использования личного автотранспорта, вовлечение населения в мероприятия нацпроекта «Экологическое благополучие». Акция продлится до 7 сентября. Правила участия можно найти по ссылке.

18-19 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера». Это действенный инструмент народного мониторинга. В прошлом году наблюдение за соловьями вели 1480 жителей 52 регионов России. Они зарегистрировали более 6 тыс. точек пения соловьёв. К результатам наблюдений можно прикрепить аудиозаписи пения пернатых в наблюдаемых точках. Московская область и Москва вошли в топ-5 самых «соловьиных» регионов. Правила участия в акции – на сайте.

26 мая стартует IV Всероссийский «Марафон экооткрытий». В этом просветительском мероприятии участвуют школьные и студенческие эковолонтёрские отряды, экологические объединения и сообщества, а также все, кто разделяет принципы экологичного образа жизни. Марафон пройдёт в онлайн-режиме на платформе Zoom. Подробности можно прочитать по ссылке.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 апреля составила пять баллов
30 апреля 2025, 10:03

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Степень загруженность дорог Московский области по состоянию на утро среды, 30 апреля, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион автомобилей, что на 0,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Подольске отремонтируют детский сад на улице Кирова
30 апреля 2025, 09:53

Фото: istockphoto.com/Quique Olivar Gomez

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №13 планируют провести в Подольске, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание дошкольного отделения общей площадью более 1,9 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Подольск, улица Кирова, дом №53а, и поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 259 миллионов 267 тысяч 668 рублей 14 копеек. Заявки принимаются до 15 мая.

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В Долгопрудном благоустроят 12 дворов
30 апреля 2025, 09:39

Фото: istockphoto.com/Rene Notenbomer

Комплексное благоустройство двенадцати дворов проведут в Долгопрудном в текущем году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В рамках работ по благоустройству, которые проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды», во дворах обновят асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных дорожках, обустроят новые места для парковки, установят скамейки и урны, а также проведут озеленение», — говорится в сообщении.
Благоустройство проведут во дворах города Долгопрудный на улице Академика Лаврентьева, на Лихачёвском шоссе, в Институтском переулке, на Дирижабельной улице, на улице Молодёжная и на Московском шоссе.

Подробная информация о ремонте дворов размещена на сайте министерства.

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Подмосковные ветеринары провели более 12,7 тысяч исследований на птичий грипп
30 апреля 2025, 09:34

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Региональные специалисты государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, постоянно контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных норм в местных птицеводческих хозяйствах и проводят профилактические и противоэпизоотические мероприятия, включая мониторинг на грипп птиц — инфекционное заболевание, которое может передаваться людям.
Инкубационный период, когда болезнь протекает бессимптомно, составляет от двух до пяти дней, в редких случаях — до девяти дней. Для хозяйств заболевание может нанести серьёзный экономический вред, так как различные штаммы вируса могут вызывать до 100% смертности среди птиц, которые заболели.

Пик мероприятий по предотвращению заноса инфекции приходится на период миграции диких птиц. В 2024 году провели более 56 тысяч исследований, а за первые три месяца 2025 года — свыше 12,7 тысяч.

«Работа по эпизоотическому благополучию региона ведется ветеринарными специалистами на постоянной основе. Стоит отметить, что Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

При обнаружении нарушения клинического состояния птицы или изменений в её поведении, нужно немедленно обратиться к ветеринарам.

Запись на приём доступна по телефону горячей линии в области ветеринарии: 7 (495) 668-01-25.

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Более 200 тематических ярмарок пройдет в Московской области в мае
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Более 200 тематических ярмарок пройдет в Московской области в мае
30 апреля 2025, 09:31

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В мае в Подмосковье пройдёт 216 ярмарок, в том числе приуроченных к 80-летию Победы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 8 по 15 мая в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии состоится ярмарка «Великая Победа», а 9 мая в Рошале на улице Косякова пройдёт праздничная ярмарка «День Победы».

В Волоколамске, Лотошино и Орехово-Зуево пройдут специализированные ярмарки для дачников. Они будут посвящены темам «Всё для сада и огорода», «Всё для дачи», «Сажать и сеять урожай» и «Сад-огород». На ярмарках будет представлена рассада, саженцы плодовых и декоративных растений, семена, удобрения, садовый инвентарь и многое другое.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в Красногорске пройдёт наибольшее количество ярмарок — 37. В Зарайске и Щёлково запланировано по 18 мероприятий в каждом городе.

Расписание ярмарок на май с указанием дат и времени проведения можно найти на официальном сайте Министерства.

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