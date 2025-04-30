Жители Московской области смогут принять участие в экологических акциях мая

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Жители и гости Подмосковья смогут присоединиться в мае к масштабным акциям в природоохранной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«В Подмосковье для экологического воспитания и просвещения делается многое: проводятся открытые уроки, экологические фестивали, ярмарка экологических проектов и другие мероприятия. В обществе растёт понимание того, что охрана природы должна быть долгосрочным общественным трендом. Мы рады, что жители Подмосковья всё активнее участвуют в таких акциях», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.17 мая начинается ежегодная Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух». Она направлена на снижение выбросов от использования личного автотранспорта, вовлечение населения в мероприятия нацпроекта «Экологическое благополучие». Акция продлится до 7 сентября. Правила участия можно найти по ссылке.
18-19 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера». Это действенный инструмент народного мониторинга. В прошлом году наблюдение за соловьями вели 1480 жителей 52 регионов России. Они зарегистрировали более 6 тыс. точек пения соловьёв. К результатам наблюдений можно прикрепить аудиозаписи пения пернатых в наблюдаемых точках. Московская область и Москва вошли в топ-5 самых «соловьиных» регионов. Правила участия в акции – на сайте.
26 мая стартует IV Всероссийский «Марафон экооткрытий». В этом просветительском мероприятии участвуют школьные и студенческие эковолонтёрские отряды, экологические объединения и сообщества, а также все, кто разделяет принципы экологичного образа жизни. Марафон пройдёт в онлайн-режиме на платформе Zoom. Подробности можно прочитать по ссылке.
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Лора Луганская