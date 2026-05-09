В Серпухове открылся текстильный фестиваль

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

VII фестиваль «Текстильный букет Поочья» открылся в Музейно-выставочном центре Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Участниками мероприятия, которое объединяет многообразные текстильные традиции народных промыслов и современное искусство, стали более 150 мастеров из разных российских регионов.

«Гости фестиваля смогут увидеть работы различного кроя и материалов, которые создали участники творческих объединений и этнокультурных клубов», — говорится в сообщении.
Собравшихся поприветствовали директор Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло и начальник Управления культуры Елена Котова, а в концертную часть открытия вошло выступление танцевального коллектива «Сильфида».
Лев Каштанов

