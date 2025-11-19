Школьники Шатуры показали знания и спортивную подготовку на «Классных играх»
Необычный турнир «Классные игры», включающий интеллектуальные и спортивные состязания, организовали для школьников округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось на базе «Терра Ностра». Участниками стали ученики пятых и шестых классов.
«16 ноября квиз по истории России, квест по географии и спортивные соревнования провели для более чем 150 пятиклассников и 80 шестиклассников. 22 и 23 ноября ожидаем приезд учеников седьмых и восьмых классов, а 29 ноября ждём в гости девятиклассников», — рассказали организаторы игр.Школьники не только соревнуются, но и наслаждаются свежим воздухом. Кроме того, предусмотрен перерыв на обед.
По итогам турнира все участники получат подарки, а лучших наградят призами. Победителей «Классных игр» объявят в декабре.