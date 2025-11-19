В Подмосковье обновляют школу 1957 года постройки
В Пушкинском округе начали капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса № 7 на улице Кольцовской, 2. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом рассказали в подмосковном Минстрое.
Подрядчик обновит все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок, проведёт благоустройство территории, установит новую мебель и оборудование.
«В здании школы 1957 года постройки, площадью 3782 квадратных метра, обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Открытие обновлённого корпуса запланировали на сентябрь 2026 года.