В Подмосковье обновляют школу 1957 года постройки

19 ноября 2025, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Пушкинском округе начали капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса № 7 на улице Кольцовской, 2. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом рассказали в подмосковном Минстрое.





Подрядчик обновит все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок, проведёт благоустройство территории, установит новую мебель и оборудование.





«В здании школы 1957 года постройки, площадью 3782 квадратных метра, обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.