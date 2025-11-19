Строители отчитались о ходе капремонта музыкальной школы им. Алябьева в Коломне

19 ноября 2025, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Коломне продолжается капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А.А. Алябьева. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





Здание музыкальной школы, расположенное по адресу: улица Малышева, дом №24, построили 67 лет назад, его общая площадь составляет свыше 3,6 тыс. квадратных метров.





«Сейчас на объекте завершили демонтаж и приступили к ремонту кровли и внутренним общестроительным работам», — говорится в сообщении.