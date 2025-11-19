Достижения.рф

Строители отчитались о ходе капремонта музыкальной школы им. Алябьева в Коломне

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Коломне продолжается капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А.А. Алябьева. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.



Здание музыкальной школы, расположенное по адресу: улица Малышева, дом №24, построили 67 лет назад, его общая площадь составляет свыше 3,6 тыс. квадратных метров.

«Сейчас на объекте завершили демонтаж и приступили к ремонту кровли и внутренним общестроительным работам», — говорится в сообщении.
В план капремонта входит обновление крыши, фасада и входной группы, замена систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, проведение отделочных работ в помещениях, установка новых дверей, окон, сантехники, а также мебели и оборудования. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Ремонт завершат в 2026 году.
Лев Каштанов

