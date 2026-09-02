Школьников и дошкольников Подмосковья приглашают на онлайн-олимпиаду по информатике

02 сентября 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

На образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике для дошкольников и учеников 1-11 классов. Как сообщили организаторы, участникам впервые предложат самостоятельно обучить искусственный интеллект.





В этом году олимпиада пройдёт в два тура. Первый открыт для всех – от дошкольников до учеников 11 классов. Он продлится до 28 сентября и будет доступен на сайте, а также в мобильном приложении Учи.ру. Для дошкольников подготовили отдельный комплект из пяти заданий, адаптированных под их возраст. Они участвуют только в этом этапе.



Второй тур состоится 24 ноября. Ученикам 1-11 классов, прошедшим первый этап, предстоит решить 20 задач в тестовом формате.

«Искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни детей, и нам важно, чтобы они не только умели пользоваться такими инструментами, но и понимали принципы их работы. Поэтому в этом году мы включили в олимпиаду задание, в котором ребёнок сам участвует в обучении модели и видит, как заданные им признаки и условия влияют на результат», – пояснила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.