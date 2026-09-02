Из заброшенного колодца в Подмосковье спасли двух щенков

02 сентября 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двух щенков, упавших в колодец на территории заброшенного пионерского лагеря в посёлке Зубово округа Клин, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу спасения «Система-112» обратилась семейная пара. Они гуляли по окрестностям и услышали писк. Оказалось, что он идёт из старого колодца без воды. Там на дне сидели два щенка и скулили.





«Прибывшие на место спасатели попытались вытащить собак с двухметровой глубины руками. Но четвероногие пленники начали кусаться. Учитывая, что вес собак составлял около 15 килограммов, нужно было действовать осторожно, чтобы не навредить ни животным, ни людям», — говорится в сообщении.