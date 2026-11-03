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Администрация Раменского округа подала в суд на владельца земли в Полушкине

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Владелец участка сельскохозяйственного назначения в деревне Полушкино Раменского округа нарушил правила целевого использования земли. Устранения нарушения администрация округа будет добиваться в суде. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Площадь участка составляет более 24 500 квадратных метров. Владельцем является физическое лицо.

«Нарушения вывили в ходе проверки муниципальные земельные инспекторы. Они оставили предписание привести всё в норму в срок до 20 мая текущего года. Однако собственник не исполнил предписание, поэтому его привлекли к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Исковое заявление по поводу нецелевого использования участка администрация Раменского округа направила 29 октября. Теперь собственника ждёт судебное разбирательство.
Лев Каштанов

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