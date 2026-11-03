Администрация Раменского округа подала в суд на владельца земли в Полушкине
Владелец участка сельскохозяйственного назначения в деревне Полушкино Раменского округа нарушил правила целевого использования земли. Устранения нарушения администрация округа будет добиваться в суде. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Площадь участка составляет более 24 500 квадратных метров. Владельцем является физическое лицо.
«Нарушения вывили в ходе проверки муниципальные земельные инспекторы. Они оставили предписание привести всё в норму в срок до 20 мая текущего года. Однако собственник не исполнил предписание, поэтому его привлекли к административной ответственности», — говорится в сообщении.Исковое заявление по поводу нецелевого использования участка администрация Раменского округа направила 29 октября. Теперь собственника ждёт судебное разбирательство.