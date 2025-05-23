Школьников Московской области приглашают на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

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На Едином портале госуслуг открыт прием заявок на участие в бесплатной образовательной программе «Код будущего. Искусственный интеллект». Инициатива предназначена для учащихся 8–11 классов и студентов колледжей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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