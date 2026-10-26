В Одинцове пресекли кражу автомобиля на эвакуаторе

26 октября 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Кражу машины стоимостью три миллиона рублей остановили сотрудники полиции. Инцидент произошёл в селе Немчиновка Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Автомобиль, долгое время стоявший без движения в одном из дворов, присмотрел ранее судимый 53-летний приезжий из Кабардино-Балкарии. Сначала он пробрался в салон через повреждённое стекло передней двери, вынул блок сертификации и сфотографировал идентификационный номер, чтобы сделать ключи зажигания. Спустя какое-то время он снова приехал к машине. Ключи ему сделать не удалось, поэтому он нанял эвакуатор, чтобы перевезти автомобиль к специалисту в Коломне.





«Водителю эвакуатора злоумышленник показал копии фальшивых документов на машину и договор купли-продажи. В тот момент, когда эвакуатор с автомобилем выезжал со двора, на место прибыли полицейские, которые патрулировали территорию. Факт перевозки вызвал у них подозрение и «покупателя» доставили в отделение», — говорится в сообщении.