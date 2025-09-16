Школьников Подмосковья научат работать с ИИ-агентами на новом «Уроке цифры»

16 сентября 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Цифровая экономика»

С 22 сентября по 12 октября пройдет первый в новом учебном году «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Проект реализуют АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».