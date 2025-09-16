Достижения.рф

Школьников Подмосковья научат работать с ИИ-агентами на новом «Уроке цифры»

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Цифровая экономика»

С 22 сентября по 12 октября пройдет первый в новом учебном году «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Проект реализуют АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».



Школьники узнают, что такое ИИ-агенты, как они работают, чем отличаются от больших языковых моделей и где могут применяться в жизни, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Для занятий разработана мобильная версия, ​которая доступна с любого мобильного устройства. Учителям предоставят методические рекомендации и сценарии уроков. Дополнительно педагоги смогут пройти дистанционное обучение с разработчиками урока 17 сентября.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Доступ к уроку открыт по ссылке на сайте проекта.


Ирина Паршина

