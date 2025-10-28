В Подмосковье ветераны СВО проходят обучаются по программе «Герои Подмосковья»

28 октября 2025, 10:02

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Инициатива помогает ветеранам осваивать управленческие навыки и строить карьеру в органах власти.





Финалист программы, ветеран СВО и лейтенант запаса Игорь Какушкин отметил, что подобные проекты важны не только для самих участников, но и для государства.

«Сейчас стране нужны новые кадры, адаптированные к современным условиям. Люди, которые прошли СВО, уже доказали свою преданность, выдержку и честность. Это новая, живая кровь для системы», — подчеркнул он.