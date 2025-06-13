В Подмосковье открыли выставку «Родные просторы», посвященную Дню России

13 июня 2025, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба Пушкинского г.о.

В библиотеке имени Горбунова в Ивантеевке открылась выставка «Родные просторы», посвященная Дню России. Свои работы представили художницы Людмила и Ольга Фоминых, сообщила пресс-служба Пушкинского городского округа.





Произведения Людмилы Фоминой — это акварельные пейзажи полей, заснеженных лесов и моря. Морской тематике отвели отдельную часть выставки. Отмечалось, что именно на море художницы когда-то встретились впервые.





«Когда встаешь на мысе в Орджоникидзе и перед тобой раскрывается море — ах! — и вот это хочется писать или ночью, когда луна всходит над морем и освещает облака — это как у Айвазовского», — откровенничала Людмила Фомина.



Цветы можно увидеть и на полотнах, и на жостовских подносах, которые расписывает Ольга. Кстати, некоторые работы художницы выставляли в Кремле.





«Я люблю цветы, но не в вазе, потому что смотрю на них и они вянут, а здесь они не вянут, посмотрите какие ромашки — это чудо что такое!», — рассказала о своих впечатлениях одна из посетительниц.





Работы Фоминых можно увидеть в библиотеке имени Горбунова до 24 июня.