В Подмосковье открыли выставку «Родные просторы», посвященную Дню России
В библиотеке имени Горбунова в Ивантеевке открылась выставка «Родные просторы», посвященная Дню России. Свои работы представили художницы Людмила и Ольга Фоминых, сообщила пресс-служба Пушкинского городского округа.
«Когда встаешь на мысе в Орджоникидзе и перед тобой раскрывается море — ах! — и вот это хочется писать или ночью, когда луна всходит над морем и освещает облака — это как у Айвазовского», — откровенничала Людмила Фомина.
Цветы можно увидеть и на полотнах, и на жостовских подносах, которые расписывает Ольга. Кстати, некоторые работы художницы выставляли в Кремле.
«Я люблю цветы, но не в вазе, потому что смотрю на них и они вянут, а здесь они не вянут, посмотрите какие ромашки — это чудо что такое!», — рассказала о своих впечатлениях одна из посетительниц.
Работы Фоминых можно увидеть в библиотеке имени Горбунова до 24 июня.