В Подмосковье прошла премьера спектакля «Чехов. Маленькие комедии»
В минувшее воскресенье в Пушкинском городском округе в поселке Правдинский прошла премьера спектакля «Чехов. Маленькие комедии» Ивантеевского музыкально-драматического театра на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра, сообщила пресс-служба города Пушкино.
Спектакль поставили по мотивам водевилей Антона Чехова «Предложение» и «Медведь».
На сцене зрители увидели заслуженного артиста РФ Владимира Жукова, артистов Олега Тарасова, Юлию Шиферштейн и Дмитрия Романова. Художественным руководителем постановки выступил заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.
Со слов россиян, чеховские истории не теряют актуальность и заставляют задуматься о важном.
«Посетили представление с дочерью 13 лет. Это был ее первый настоящий поход в театр. Мы обе остались очень довольны. Актеры просто невероятные, харизматичные... Все просто восхитительно!», — поделилась своими впечатлениями зрительница Анастасия.
Мероприятие прошло в рамках практической части фестиваля молодых театральных постановщиков «Новые горизонты».