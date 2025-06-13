В Подмосковье прошла премьера спектакля «Чехов. Маленькие комедии»

13 июня 2025, 20:12

оригинал Фото: пресс-служба Пушкинского г.о.

В минувшее воскресенье в Пушкинском городском округе в поселке Правдинский прошла премьера спектакля «Чехов. Маленькие комедии» Ивантеевского музыкально-драматического театра на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра, сообщила пресс-служба города Пушкино.







Спектакль поставили по мотивам водевилей Антона Чехова «Предложение» и «Медведь».





На сцене зрители увидели заслуженного артиста РФ Владимира Жукова, артистов Олега Тарасова, Юлию Шиферштейн и Дмитрия Романова. Художественным руководителем постановки выступил заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.





Со слов россиян, чеховские истории не теряют актуальность и заставляют задуматься о важном.





«Посетили представление с дочерью 13 лет. Это был ее первый настоящий поход в театр. Мы обе остались очень довольны. Актеры просто невероятные, харизматичные... Все просто восхитительно!», — поделилась своими впечатлениями зрительница Анастасия.

Мероприятие прошло в рамках практической части фестиваля молодых театральных постановщиков «Новые горизонты».

