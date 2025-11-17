В тренировке в честь Дня самбо в Дубне приняли участие братья-чемпионы

17 ноября 2025, 15:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Победитель первенства мира по самбо Михаил Спориш и его брат Роман, вместе с которым они взяли золото на первенстве и чемпионате Подмосковья, приняли участие в тренировке в преддверии Дня самбо в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участником тренировки стал и глава городского округа МаксимТихомиров. Все трое занимаются у мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного работника физической культуры РФ Николая Малышева.





«В Дубне самбо занимает особое место. Наша спортшкола стала точкой роста для сотен ребят, здесь выросло уже не одно поколение чемпионов. Это пространство, где ежедневный труд превращается в достижения, а поддержка тренеров и команды помогает каждому спортсмену раскрыть свой потенциал», — сказал Максим Тихомиров.