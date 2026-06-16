Вузы Подмосковья вошли в топ-100 лучших в стране

16 июня 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Государственный гуманитарно-технический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне вошли в сотню лучших российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Рейтинг составило агентство RAEX. Общий балл учебного заведения рассчитывается по 45 показателям трёх основных направлений: качества образования, уровня научно-исследовательской деятельности и востребованности выпускников на рынке труда.





«ГГТУ занял в рейтинге топ-100 85-е место, а ГСГУ — 88-е», — говорится в сообщении.